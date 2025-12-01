Директория на компаниите
Ignitarium
Ignitarium Хардуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in India в Ignitarium варира от ₹4.22M до ₹6.15M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ignitarium. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$55.4K - $63.1K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ignitarium?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Ignitarium in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,153,503. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ignitarium за позицията Хардуерен инженер in India е ₹4,224,015.

Други ресурси

