Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в Idexcel варира от $53.3K до $77.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Idexcel. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$60.5K - $70.2K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.3K$60.5K$70.2K$77.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Idexcel?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Idexcel in United States е с годишно общо възнаграждение от $77,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Idexcel за позицията Продуктов дизайнер in United States е $53,300.

