ideas42
    За нас

    ideas42 is a nonprofit that uses the insights of behavioral science—which helps us understand the choices and decisions people make—to design innovative solutions to social problems at scale.

    ideas42.org
    Уебсайт
    2008
    Година на основаване
    136
    Брой служители
    $100M-$250M
    Прогнозни приходи
    Централа

