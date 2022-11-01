Директория на компаниите
ICONMA
ICONMA Заплати

Заплатата в ICONMA варира от $80,621 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $157,080 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ICONMA. Последно актуализирано: 10/17/2025

Don't get lowballed
Продуктов мениджър
$83.6K
Проектен мениджър
$80.6K
Продажби
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Софтуерен инженер
$157K
УИ изследовател
$129K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ICONMA е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $157,080. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ICONMA е $129,350.

Други ресурси