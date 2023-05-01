Директория на компаниите
ICON
ICON Заплати

Заплатата в ICON варира от $94,097 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $173,400 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ICON. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер автоматизация
$136K
Специалист по данни
$119K
Механичен инженер
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Продуктов дизайнер
$119K
Продуктов мениджър
$173K
Проектен мениджър
$94.1K
Софтуерен инженер
$114K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ICON е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $173,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ICON е $119,400.

Други ресурси