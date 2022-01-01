Директория на компаниите
iCIMS
iCIMS Заплати

Заплатата в iCIMS варира от $79,600 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $178,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на iCIMS. Последно актуализирано: 10/17/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $110K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Специалист по данни
$102K
Продуктов мениджър
$130K
Рекрутър
$79.6K
Технически програмен мениджър
$153K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в iCIMS е Софтуерен инженер at the Principal Software Engineer level с годишно общо възнаграждение от $178,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в iCIMS е $124,950.

