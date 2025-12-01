Директория на компаниите
Icertis
Icertis Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in India в Icertis варира от ₹2.29M до ₹3.19M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Icertis. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$28K - $33K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$26.1K$28K$33K$36.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Icertis, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Icertis in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,188,880. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Icertis за позицията Консултант по управление in India е ₹2,289,453.

Други ресурси

