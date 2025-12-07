Директория на компаниите
Hyperfine Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Hyperfine варира от $156K до $222K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Hyperfine. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$179K - $209K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$156K$179K$209K$222K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Hyperfine in United States е с годишно общо възнаграждение от $222,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hyperfine за позицията Специалист по данни in United States е $155,800.

