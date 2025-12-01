Директория на компаниите
Husco
Husco Инженер по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Инженер по управление in United States в Husco варира от $68K до $95.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Husco. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$73.6K - $85.6K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Husco?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по управление в Husco in United States е с годишно общо възнаграждение от $95,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Husco за позицията Инженер по управление in United States е $68,000.

