Huron
Huron Проектен мениджър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Huron. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$33.6K - $39.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$31K$33.6K$39.9K$42.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Huron?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Huron in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,730,307. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Huron за позицията Проектен мениджър in India е ₹2,724,746.

Други ресурси

