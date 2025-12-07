Директория на компаниите
Huron
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Информационен технолог (ИТ)

  • Всички заплати в Информационен технолог (ИТ)

Huron Информационен технолог (ИТ) Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Huron. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$5.3K - $6.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Информационен технолог (ИТ) заявки в Huron за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Huron?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Информационен технолог (ИТ) оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Huron е с годишно общо възнаграждение от ₹604,078. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Huron за позицията Информационен технолог (ИТ) е ₹431,484.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Huron

Свързани компании

  • Asure Software
  • AllianceBernstein
  • Envestnet
  • Gallagher
  • HPE
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/huron/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.