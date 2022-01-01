Директория на компаниите
Huntington National Bank
Huntington National Bank Заплати

Заплатата в Huntington National Bank варира от $64,675 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $200,400 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Huntington National Bank. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $91.5K

Бекенд софтуер инженер

Специалист по данни
Median $105K
Продуктов дизайнер
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Информационен технолог (ИТ)
Median $128K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $200K
Бизнес аналитик
$89.6K
Аналитик данни
$64.7K
Финансов аналитик
$88.6K
Управленски консултант
$129K
Продуктов мениджър
$137K
Проектен мениджър
$73K
Продажби
$194K
Аналитик по киберсигурност
$166K
Архитект на решения
$139K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Huntington National Bank е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $200,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Huntington National Bank е $128,183.

Други ресурси