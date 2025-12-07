Директория на компаниите
Human Interest
Human Interest Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Human Interest варира от $90.7K до $129K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Human Interest. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$103K - $122K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$90.7K$103K$122K$129K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Human Interest, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Human Interest in United States е с годишно общо възнаграждение от $128,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Human Interest за позицията Рекрутър in United States е $90,720.

Други ресурси

