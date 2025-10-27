Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in United States в HOVER възлиза на $295K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HOVER. Последна актуализация: 10/27/2025

HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Общо годишно
$295K
Ниво
EM5
Основна
$235K
Stock (/yr)
$60K
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в HOVER?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в HOVER in United States е с годишно общо възнаграждение от $310,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HOVER за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $285,000.

