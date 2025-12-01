Директория на компаниите
Houghton Mifflin Harcourt
Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Houghton Mifflin Harcourt варира от $315K до $439K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Houghton Mifflin Harcourt. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$338K - $398K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$315K$338K$398K$439K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Houghton Mifflin Harcourt?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Houghton Mifflin Harcourt е с годишно общо възнаграждение от $438,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Houghton Mifflin Harcourt за позицията Информационен технолог (ИТ) е $315,000.

Други ресурси

