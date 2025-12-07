Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Hook варира от $106K до $149K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Hook. Последна актуализация: 12/7/2025

Какви са кариерните нива в Hook?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Hook in United States е с годишно общо възнаграждение от $148,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hook за позицията Рекрутър in United States е $106,250.

