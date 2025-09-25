Директория на компаниите
Hitachi Rail Sts
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Hitachi Rail Sts възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Hitachi Rail Sts. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Общо годишно
$100K
Ниво
Senior
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
8 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Софтуерен инженер bei Hitachi Rail Sts in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Hitachi Rail Sts für die Position Софтуерен инженер in United States beträgt $100,300.

