HireVue
HireVue Заплати

Заплатата в HireVue варира от $57,710 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $175,120 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на HireVue. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Специалист по данни
$160K
Маркетингови операции
$90.5K
Продажби
$57.7K

Софтуерен инженер
$175K
ЧЗВ

HireVue şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $175,120 tazminatla Софтуерен инженер at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HireVue şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,373 tutarındadır.

