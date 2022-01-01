Директория на компаниите
Hiretual
Hiretual Заплати

Заплатата в Hiretual варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $129,350 за Продуктов дизайнер в горния край.

$160K

Бизнес развитие
$114K
Продуктов дизайнер
$129K
Продуктов мениджър
$111K

Софтуерен инженер
$50.3K
Compensația totală anuală mediană raportată la Hiretual este $112,434.

