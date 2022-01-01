Директория на компаниите
Hired
Работите тук? Заявете вашата компания

Hired Заплати

Заплатата в Hired варира от $115,575 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $447,750 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hired. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Маркетинг
Median $139K
Софтуерен инженер
Median $170K
Аналитик данни
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Мениджър анализ на данни
$201K
Специалист по данни
$172K
Продуктов мениджър
$448K
Продажби
$149K
Мениджър софтуерно инженерство
$201K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Hired е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $447,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hired е $171,240.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Hired

Свързани компании

  • Yapstone
  • Pluralsight
  • Sana
  • BlueVine
  • Metromile
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси