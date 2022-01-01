Директория на компаниите
Hinge Health
Hinge Health Заплати

Заплатата в Hinge Health варира от $48,540 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $353,225 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hinge Health. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $175K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $240K
Продуктов мениджър
Median $232K

Бизнес операции
$142K
Мениджър бизнес операции
$147K
Бизнес аналитик
$124K
Корпоративно развитие
$271K
Аналитик данни
$133K
Специалист по данни
$271K
Финансов аналитик
$234K
Индустриален дизайнер
$261K
Информационен технолог (ИТ)
$75K
Маркетинг
$118K
Маркетингови операции
$158K
Продуктов дизайнер
$48.5K
Мениджър продуктов дизайн
$353K
Проектен мениджър
$116K
УИ изследовател
$207K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Hinge Health, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Hinge Health е Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $353,225. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hinge Health е $166,550.

