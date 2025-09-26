Директория на компаниите
HiMama
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

HiMama Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в HiMama възлиза на CA$145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HiMama. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$145K
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в HiMama?

CA$226K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Софтуерен инженер bei HiMama in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$168,899. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei HiMama für die Position Софтуерен инженер in Canada beträgt CA$145,481.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за HiMama

Свързани компании

  • Stripe
  • Lyft
  • Snap
  • Databricks
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси