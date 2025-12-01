Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Highspot възлiza на $186K на year за Senior Technical Program Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $180K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Highspot. Последна актуализация: 12/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Technical Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Technical Program Manager
$186K
$186K
$0
$0
Lead Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Highspot, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Highspot, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.