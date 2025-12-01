Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Highspot варира от $123K до $176K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Highspot. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$141K - $165K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$123K$141K$165K$176K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Highspot, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Highspot in United States е с годишно общо възнаграждение от $175,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Highspot за позицията Обслужване на клиенти in United States е $123,000.

