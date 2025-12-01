Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Счетоводител in United States в Highspot възлиза на $168K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Highspot. Последна актуализация: 12/1/2025

Средна заплата
company icon
Highspot
Senior Manager, Revenue Accounting
Seattle, WA
Общо годишно
$168K
Ниво
L34
Основна
$168K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Highspot?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Highspot, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Highspot in United States е с годишно общо възнаграждение от $170,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Highspot за позицията Счетоводител in United States е $167,500.

Други ресурси

