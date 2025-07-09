Директория на компаниите
HeyJobs
HeyJobs Заплати

Диапазонът на заплатите на HeyJobs варира от $60,504 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $92,188 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на HeyJobs. Последна актуализация: 8/19/2025

Софтуерен инженер
Median $81.3K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $60.5K
Маркетинг
$70.2K

Ръководител софтуерно инженерство
$92.2K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в HeyJobs, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $92,188. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в HeyJobs, е $75,723.

