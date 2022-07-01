Директория на компаниите
Heyday
Heyday Заплати

Заплатата в Heyday варира от $56,511 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $201,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Heyday. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Бизнес операции
$136K
Бизнес аналитик
$197K
Специалист по данни
$56.5K

Продуктов мениджър
$184K
Рекрутър
$191K
Софтуерен инженер
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Heyday е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Heyday е $187,275.

Други ресурси