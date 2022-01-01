Директория на компаниите
Hexaware Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания

Hexaware Technologies Заплати

Заплатата в Hexaware Technologies варира от $3,616 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $273,625 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hexaware Technologies. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $7.2K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Архитект на решения
Median $122K
Счетоводител
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Бизнес операции
$5.3K
Бизнес аналитик
$7.3K
Клиентско обслужване
$5.4K
Аналитик данни
$21.8K
Специалист по данни
$10.1K
Финансов аналитик
$15.6K
Информационен технолог (ИТ)
$79.7K
Маркетинг
$7.5K
Продуктов мениджър
$98.5K
Проектен мениджър
$121K
Мениджър софтуерно инженерство
$31.3K
Технически програмен мениджър
$274K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

A função com maior remuneração reportada na Hexaware Technologies é Технически програмен мениджър at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $273,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hexaware Technologies é $15,635.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Hexaware Technologies

Свързани компании

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси