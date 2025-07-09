Директория на компаниите
Hero Moto Заплати

Заплатата в Hero Moto варира от $10,204 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $22,974 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hero Moto. Последно актуализирано: 10/21/2025

Механичен инженер
$10.2K
Софтуерен инженер
$23K
Архитект на решения
$14.4K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Hero Moto е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $22,974. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hero Moto е $14,436.

