HERE Technologies
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • United States

HERE Technologies Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в HERE Technologies варира от $110K на year за L5 до $212K на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
Software Engineer I(Начално ниво)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в HERE Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в HERE Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $213,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Софтуерен инженер in United States е $125,000.

