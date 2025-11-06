Директория на компаниите
HERE Technologies
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Poland

HERE Technologies Софтуерен инженер Заплати в Poland

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Poland в HERE Technologies варира от PLN 165K на year за L6 до PLN 320K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 201K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
Software Engineer I(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в HERE Technologies?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в HERE Technologies in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 346,665. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 185,964.

