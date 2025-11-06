Директория на компаниите
HERE Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Софтуерен инженер Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region в HERE Technologies варира от ₹3.67M на year за L5 до ₹5.76M на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in Mumbai Metropolitan Region възлiza на ₹2.48M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
Software Engineer I(Начално ниво)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в HERE Technologies?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹5,755,722. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region е ₹2,131,084.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за HERE Technologies

Свързани компании

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси