Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region в HERE Technologies варира от ₹3.67M на year за L5 до ₹5.76M на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in Mumbai Metropolitan Region възлiza на ₹2.48M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
