HERE Technologies Софтуерен инженер Заплати в Krakow Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в HERE Technologies възлiza на PLN 165K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 201K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
Software Engineer I(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в HERE Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от PLN 323,736. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area е PLN 185,964.

