Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в HERE Technologies възлiza на PLN 165K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 201K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
