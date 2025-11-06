Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в HERE Technologies варира от $109K на year за L6 до $188K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Включени длъжностиПодай нова длъжност