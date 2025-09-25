Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в HERE Technologies варира от ₹3.69M на year за L5 до ₹5.61M на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.2M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 9/25/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
