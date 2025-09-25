Директория на компаниите
HERE Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

HERE Technologies Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в HERE Technologies възлиза на ₹1.85M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹1.85M
Ниво
L8
Основна
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в HERE Technologies?

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в HERE Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,273,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Продуктов мениджър in India е ₹1,847,218.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за HERE Technologies

Свързани компании

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси