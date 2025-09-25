Директория на компаниите
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

HERE Technologies Специалист по данни Заплати

Възнаграждението за Специалист по данни in India в HERE Technologies варира от ₹3.93M на year за L5 до ₹1.66M на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.26M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HERE Technologies. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в HERE Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹18,049,317. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HERE Technologies за позицията Специалист по данни in India е ₹2,113,526.

