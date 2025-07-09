Директория на компаниите
Herbalife
Herbalife Заплати

Заплатата в Herbalife варира от $17,966 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $240,790 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Herbalife. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $140K

Фул-стак софтуер инженер

Аналитик данни
$18K
Продуктов дизайнер
$129K

Продуктов мениджър
$241K
Мениджър софтуерно инженерство
$169K
Архитект на решения
$92.3K
Технически програмен мениджър
$168K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Herbalife е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $240,790. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Herbalife е $140,000.

