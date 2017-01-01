Директория на компаниите
Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine
    • За нас

    HJF is a nonprofit organization dedicated to advancing military medicine through research services and program management, aimed at enhancing the health of both soldiers and civilians.

    hjf.org
    Уебсайт
    1983
    Година на основаване
    2,250
    Брой служители
    $500M-$1B
    Прогнозни приходи
    Централа

