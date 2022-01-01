Директория на компаниите
Henkel
Henkel Заплати

Заплатата в Henkel варира от $14,250 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $129,350 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Henkel. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $107K
Бизнес аналитик
$62.7K
Химичен инженер
$93K

Аналитик данни
$119K
Специалист по данни
$48.4K
Финансов аналитик
$70.5K
Инвестиционен банкер
$77.4K
Инженер материали
$74.6K
Механичен инженер
$129K
Продуктов дизайнер
$94.1K
Продуктов мениджър
$70.2K
Проектен мениджър
$102K
Продажби
$14.2K
Рисков капиталист
$68.5K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Henkel is Механичен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

