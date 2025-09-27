Директория на компаниите
Helsing Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United Kingdom в Helsing варира от £165K до £230K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Helsing. Последна актуализация: 9/27/2025

Средно общо възнаграждение

£177K - £209K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£165K£177K£209K£230K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Helsing, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Helsing in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £230,421. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Helsing за позицията Програмен мениджър in United Kingdom е £165,430.

