Helsing
Helsing Заплати

Заплатата в Helsing варира от $166,892 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $254,285 за Програмен мениджър в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $167K
Продуктов мениджър
$225K
Програмен мениджър
$254K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Helsing, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Helsing е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $254,285. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Helsing е $225,362.

