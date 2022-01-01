HealthifyMe Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в HealthifyMe варира от $30,469 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $201,000 за Продуктов мениджър в горния край.

Софтуерен инженер
Median $47.9K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
$73.9K
Специалист по данни
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктов мениджър
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в HealthifyMe е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HealthifyMe е $60,920.

Други ресурси