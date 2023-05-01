Директория на компаниите
Health IQ
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Health IQ, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Уебсайт
    2014
    Година на основаване
    751
    Брой служители
    $250M-$500M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Health IQ

    Свързани компании

    • Apple
    • Netflix
    • Airbnb
    • Coinbase
    • LinkedIn
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси