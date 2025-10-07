Директория на компаниите
HDFC
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Дейта инженер

HDFC Дейта инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Дейта инженер in India в HDFC възлиза на ₹1.61M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HDFC. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹1.61M
Ниво
E3
Основна
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в HDFC?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,622 хил.+ (понякога ₹2,6220 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Дейта инженер в HDFC in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,376,025. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HDFC за позицията Дейта инженер in India е ₹1,609,140.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за HDFC

Свързани компании

  • Vanguard
  • Guild Mortgage
  • Avant
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси