Медианният пакет за възнаграждение на Фул-стак софтуер инженер in United States в HCA Healthcare възлиза на $93K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на HCA Healthcare. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
company icon
HCA Healthcare
Software Engineer
Nashville, TN
Общо годишно
$93K
Ниво
L1
Основна
$93K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в HCA Healthcare?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в HCA Healthcare in United States е с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в HCA Healthcare за позицията Фул-стак софтуер инженер in United States е $92,000.

