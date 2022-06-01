Директория на компаниите
Hays
Работите тук? Заявете вашата компания

Hays Заплати

Заплатата в Hays варира от $12,902 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $163,439 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hays. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продажби
Median $118K
Административен асистент
$35.4K
Специалист по данни
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Графичен дизайнер
$59.3K
Човешки ресурси
$62.7K
Проектен мениджър
$56.2K
Рекрутър
$12.9K
Софтуерен инженер
$42.6K
Мениджър софтуерно инженерство
$163K
Архитект на решения
$95.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hays je Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $163,439. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hays je $60,967.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Hays

Свързани компании

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси