Hawaiian Airlines
Hawaiian Airlines Заплати

Заплатата в Hawaiian Airlines варира от $61,200 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $145,725 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hawaiian Airlines. Последно актуализирано: 11/23/2025

Софтуерен инженер
Median $112K
Бизнес анализатор
$89.6K
Продуктов дизайнер
$61.2K

Програмен мениджър
$146K
Продажби
$65.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Hawaiian Airlines е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $145,725. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hawaiian Airlines е $89,550.

