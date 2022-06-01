Директория на компаниите
Havas
Работите тук? Заявете вашата компания

Havas Заплати

Заплатата в Havas варира от $4,975 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $129,350 за Маркетингови операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Havas. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов дизайнер
Median $45.6K
Бизнес развитие
$49K
Ръководител на екипа
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Аналитик данни
$29.3K
Човешки ресурси
$100K
Маркетинг
$22.7K
Маркетингови операции
$129K
Софтуерен инженер
$5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Havas is Маркетингови операции at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Havas is $47,318.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Havas

Свързани компании

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси