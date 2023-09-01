Директория на компаниите
Hashmap
Hashmap Заплати

Заплатата в Hashmap варира от $145,725 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $235,740 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Hashmap. Последно актуализирано: 11/23/2025

Продуктов мениджър
$236K
Архитект на решения
$146K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Hashmap е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $235,740. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hashmap е $190,732.

